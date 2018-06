Wilfred Genee maakt Arie Boomsma opnieuw belachelijk

„Arie is een beetje doorgeslagen” vertelt Genee aan RTL. „ Hij zit daar met twee mannen in het donker onder een lamp, dat pompt wat adrenaline in dat lichaam en dan zegt hij dat soort dingen.”

In een interview met een YouTube-kanaal First vertelde Arie dat hij soms wel zin had om klappen uit te delen wanneer hij hoorde hoe de mannen van Voetbal Inside zijn programma Uit de Kast afkraken. „Soms denk ik ook gewoon: ’Ik ga daarheen en wil die jongens klappen’.” En later: „Als ik dit soort dingen af en toe terugkijk of hoor, dan kook ik natuurlijk ook. Dan heb ik echt wel zin om een paar schedels te klieven soms.”

’Hartstikke gek’

Wilfred Genee neemt de dreigende taal niet al te serieus. „Toen ik de eerste keer de beelden zag, moest ik echt heel hard lachen. Hij is hartstikke gek, als iemand squats gaat maken als hij zijn kindje gaat optillen, ben je toch niet goed bij je hoofd.” Bang voor klappen is hij al helemaal niet. „Hij is van de Here en van de ene wang en de andere natuurlijk, dus ik kan me niet voorstellen dat hij het echt meent.”

Genee erkent dat hij en zijn collega’s Derksen en Van der Gijp dit tv-seizoen meer kritiek dan ooit hebben gekregen op hun grappen en commentaren. Maar hij vindt dat mensen daarin zijn doorgeslagen. „En wat ik dan helemaal niet snap in vergelijking daarmee, is dat iemand als Arie Boomsma zo’n Job Gosschalk te vuur en te zwaard verdedigt.”

’Alle hoeken laten zien’

Tegelijk laat hij weten dat Boomsma op 12 juni bij hen in de studio zit. Daarmee komt een wens van Arie uit: „Ik zou heel graag live met die jongens in debat gaan en ze alle hoeken van de studio laten zien.”