Kendall Jenner plaste op weg naar Met Gala in ijsemmer

„Ik wil een slokje water en ik moet plassen. Niemand mag oordelen over mij”, zei Jenner tegen haar entourage van assistenten in het busje. Terwijl ze aanvankelijk moest lachen om de suggestie om een lege ijsemmer te gebruiken, besloot het 27-jarige model er uiteindelijk toch voor te gaan. Wel had Kendall medelijden met de persoon die haar plas moest opruimen. „Het spijt me zo”, zei ze.

Het is onduidelijk wie het het vuile karweitje uiteindelijk moest opknappen, maar een van haar assistenten in het busje vroeg gekscherend of ze de urine mocht verkopen, terwijl een ander haar verzekerde dat plassen in een emmer een normaal verschijnsel is voor artiesten.

Kendall, die eerder toegaf dat haar zwarte jurk zwaar was toen ze buiten adem naar het busje liep, vroeg iemand om muziek op te zetten terwijl ze haar jurk omhoog deed om de emmer onder haar te plaatsen. „Prada, het spijt me zo!” schreeuwde ze voordat ze toegaf dat ze per ongeluk op haar voeten had geplast. Spijt had het supermodel in ieder geval niet, naar eigen zeggen was het plassen in de ijsemmer ’de beste beslissing’ die ze ooit had genomen.