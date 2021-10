Premium Het beste van De Telegraaf

100 Renaissance-portretten in Rijksmuseum Onvergetelijke puber van Titiaan

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Een van de mooiste portretten op de tentoonstelling Vergeet mij niet in het Rijksmuseum is van de hand van Titiaan. De Italiaanse meester schilderde in 1541-1542 de amper dertienjarige Ranuccio Farnese, kleinzoon van paus Paulus III. Overduidelijk nog een joch, maar voorbestemd voor een kerkelijke carrière en daarom al benoemd tot overste van de Venetiaanse priorij van de Maltezer orde. Titiaan gaf de puber ernstig en deftig weer in zijn nieuwe rol, al lijkt de zware, zwarte ordemantel bijna van zijn nog tengere schouders te glijden.