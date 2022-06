Premium Het beste van De Telegraaf

Na veroordeling Ghislaine Maxwell tot twintig jaar gevangenisstraf: ’Prins Andrew is FBI’s volgende doelwit!’

Alsof er niks aan de hand is, zo paradeert prins Andrew op zijn paard door de tuinen van Windsor Castle. Er lijken hem echter grote problemen te wachten. Ⓒ Getty Images/BSR Agency

Van zijn beste vrienden is er één dood in zijn cel gevonden en werd de andere deze week tot twintig jaar veroordeeld. Het lot van Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell lijkt prins Andrew tot dusver redelijk onberoerd te laten wanneer hij, deze week, aan het paardrijden is op de terreinen van Windsor Castle. De prins lijkt ervan uit te gaan dat het schandaal voor hemzelf met een betrekkelijke sisser is afgelopen. Maar vanuit New York komt nu een nieuwe dreiging op hem af…