Gordon liep middenin tv-opnames gefrustreerd weg

„Zoals gezegd hebben we de reeks ingekort omdat er productioneel zaken niet liepen zoals gepland”, aldus RTL. „We konden hierdoor de opnames niet afmaken. Ook bij Gordon was de teleurstelling groot en is hij inderdaad van de set gelopen. De optelsom maakte het onmogelijk om de reeks af te maken. We hadden het graag anders gezien, maar soms moet je je neerleggen bij de omstandigheden.” Daarna is overigens nog wel één aflevering opgenomen, benadrukt RTL.

Begin deze maand werd bekend dat Gordon & Estelle: Weg ermee met twee afleveringen is ingekort. De laatste aflevering werd vorige week uitgezonden. In Gordon & Estelle: Weg ermee gingen Gordon en Estelle Cruijff samen op lowbudgetvakantie. Overigens zakten de kijkcijfers ook razendsnel, maar dat bleek geen reden te zijn om het programma eerder te stoppen.

