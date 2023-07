’Victoria Beckham overstag en doet mee aan Spice Girls-reünie’

Met monsterhits als Wannabe, 2 become 1 en Spice up your life bestormde de Britse meidengroep tussen 1996 en 2000 de internationale hitlijsten. De vijf leden – Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel Brown, Mel Chisholm en Victoria Beckham – verkochten maar liefst 45 miljoen albums en 30 miljoen singles. Geen enkele meidengroep deed ooit beter.

Maar het succes bleef niet duren. In 1998 verliet ’Ginger Spice’ Geri Halliwell de band en in 2001 volgde het laatste optreden. Sindsdien waren er wel nog een aantal reünieconcerten, maar de laatste keer dat ze alle vijf samen op een podium stonden dateert al van augustus 2012, toen ze optraden tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Londen.

Reünie

Naar aanleiding van hun jubileum wordt al langer werkt gemaakt van een ’sensationele reünie’. Zo behoort onder meer een optreden op het beroemde festival van Glastonbury tot de mogelijkheden en wordt er ook gedacht aan een documentaire reeks met nooit eerder vertoonde beelden. Zowel Netflix als Apple TV zouden geïnteresseerd zijn in de rechten daarvan.

Hoewel optredens de reünie precies zal omvatten en waar die dan zullen plaatsvinden, is voorlopig nog niet bekend. Maar hoewel het er lange tijd naar uitzag dat ’Baby’, ’Sporty’, ’Scary’ en ’Ginger’ het zonder ’Posh Spice’ moesten doen, zou Victoria Beckham volgens The Sun nu toch hebben ingestemd met een terugkeer. Weliswaar slechts voor één liveoptreden. „Victoria wordt volgend jaar 50 en de band blaast dan 30 kaarsjes uit. De twee jubilea samen zijn gewoonweg te mooi om te missen”, zo verklaart een bron aan de Britse tabloid.

Toch worden de verwachtingen ook meteen wat getemperd. „Er komt geen nieuwe muziek en Victoria is onvermurwbaar dat ze niet live wil optreden, behalve voor één ongelooflijk opwindende eenmalige keer.” Mogelijk verwijst de anonieme bron hiermee naar Glastonbury.