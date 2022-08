Roy Donders wil ’graag trouwen’ met Michelle

„We zijn dolgelukkig en hebben het hartstikke leuk”, vertelt Roy aan RTL Boulevard, als hij wordt gevraagd naar zijn relatie met Michelle. „We zijn super verliefd en het wordt alleen maar steeds mooier, leuker en beter.”

De zanger is tot over zijn oren verliefd en laat er dan ook geen gras over groeien. „Ik zou ook wel graag willen trouwen in de toekomst, dus er is nog genoeg in het vooruitzicht. Misschien ooit nog een kindje, wie weet.”

Griekenland

Roy leerde Michelle kennen toen hij vorig jaar op vakantie was in Griekenland. Terwijl zij toentertijd nog een relatie had met iemand, stond de zanger ervan te kijken dat hij gevoelens kon krijgen voor een vrouw. De twee besloten voor elkaar te gaan en zijn sinds maart samen.