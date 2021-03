Entertainment

Hierom dook Gwyneth Paltrow al eens onder

Hoewel het winnen van een Oscar voor vele acteurs een droom is, pakte de winst van het felbegeerde beeldje voor Gwyneth Paltrow heel anders uit. De actrice won in 1999 op 26-jarige leeftijd een Academy Award voor haar rol in de film Shakespeare In Love, maar wist moeilijk om te gaan met de daarbij b...