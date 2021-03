Silvia open over scheiding Raymond van Barneveld en verlies nieuwe liefde Piet

Daarin laat ze weten dat ze het verlies van haar partner Piet een plekje probeert te geven. Dat doet ze vooral door erop uit te gaan en niet onder de dekens te kruipen. Drie maanden geleden is bovendien haar vader overleden. Steun vindt ze bij haar moeder, kinderen en kleinkinderen. „Je moet gelijk naar buiten gaan, gelijk allemaal dingetjes gaan proberen te doen, want anders glijd je weg en je krijgt hem er toch niet mee terug.”

In de podcast vertelt ze ook hoe snel het is gegaan met het overlijden van Piet. Nadat hij zaterdag met een paracetamol vanwege hoofdpijn op bed ging, kreeg hij zondagochtend opnieuw ’heel heftige hoofdpijn’. Eenmaal in het ziekenhuis bleek dat hij een ’kleine hersenbloeding heeft gehad’, waar hij waarschijnlijk niet helemaal goed uit zou komen. Terwijl haar dat verteld werd, kwam meteen het telefoontje dat hij een tweede hersenbloeding eroverheen had gehad. „Toen was hij hersendood.” Ze laat weten dat ze bij de eerste bloeding al dacht: ’Dan trek ik de stekker eruit’. „Ik weet dat hij dat niet zou willen.”

Lieve man

Silvia leefde daarna in een roest, vertelt ze. „Er schiet van alles door je hoofd: ’Jeetje joh, en nu?’. We waren net een jaar bij elkaar. We waren heel ergintens gelukkig en dat wordt dan ineens bij je weggehaald.” Toch is ze ook dankbaar voor hun gelukkige tijd samen. „Hij wilde lekker rust en samen genieten. Hij heeft me weer laten voelen hoe een vrouw zich moet voelen.”

Een nieuwe liefde ziet ze op lange termijn niet voor zich. „Nee, alsjeblieft zeg, echt niet. Ik sta daar niet voor open hoor. Piet was een hele lieve, gemakkelijke man. Ik moet er niet aan denken dat ik zo’n zeur krijg hoor.”

Van haar ex Raymond van Barneveld kreeg ze de nodige steun: „Hij heeft netjes gebeld en me gecondoleerd. Julia en hij hebben nog een mooi stuk gestuurd. Wel respect, dat ze dat netjes gedaan hebben.”

Sleur

Officieel is Silvia nog niet gescheiden van Van Barneveld. „Hopelijk dat die er deze maand eindelijk doorheen is. Dat gaat gelukkig wel, daar maak ik me nog het minste druk om.” Nu zij en de darter ’op normale voet’ met elkaar omgaan, wil ze niet toelichten waarom de scheiding zo lang heeft geduurd. Dat zij twee jaar geleden braken en hij vlak daarna een relatie aanging met de veel jongere Julia doet haar niet meer zoveel. „Misschien zat de liefde bij mij toch ook niet zo diep als ik dacht.”

Al hoeft ze met Julia echt geen kop koffie te drinken, ze hoopt dat zij en Van Barneveld samen gelukkig zijn. Ze erkent dat haar eigen huwelijk met de darter in een sleur was gekomen. „Misschien moet ik hem dan zelfs dankbaar zijn, al is het niet zo netjes gegaan.”