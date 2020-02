’Chateau Meiland komt naar de Achterhoek!’

De komst van de familie Meiland gonsde al een tijdje in de Achterhoek, maar de geruchtenmolen werd pas echt op gang gezet toen de winnaars van de Gouden Televizier-Ring maandag bekendmaakten dat ze Frankrijk achter zich laten om in Nederland aan een nieuw project te gaan beginnen.

De fotograaf van weekblad Privé streek deze week neer in het Gelderse dorpje en kwam er daar achter dat de Meilandjes er alles aan doen om ’pottenkijkers’ op afstand te houden.

Drones

Ook de inwoners van Hengelo lijken er zeker van te zijn dat ze er een aantal excentrieke inwoners bij krijgen. Omroep Gelderland sprak met restauranteigenaar Michiel Brouwer. „Ik weet het honderd procent zeker, ze komen hiernaartoe. Ook hebben we gehoord dat er cameraploegen voor de hekken en in de tuin van hun toekomstige woning hebben gelegen en dat er met een drone over het huis is gevlogen. Dat is voor Achterhoekers heel gek.”

Talpa was woensdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

De regionale omroep schrijft dat de huidige bewoner van de woonboerderij waar het gezin hun intrek zou nemen ’om privacyredenen niet wil zeggen aan wie het huis is verkocht’. De makelaar neemt hetzelfde standpunt in.

Chateau Meiland – waarin te zien is hoe vader Martien, moeder Erica, dochter Maxime en kleindochter Claire een kasteel in het Franse dorp Beynac omtoveren tot bed and breakfast – was de afgelopen maanden een enorme kijkcijferhit. Het tweede seizoen trok wekelijks meer dan een miljoen kijkers en ook de kersteditie trok een miljoenenpubliek. Eerder dit jaar won het programma de Gouden Televizier-Ring. Het derde seizoen is later dit jaar te zien bij SBS6.