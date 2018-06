Thomas van Stuk TV: ’Ik heb geen kind’

Giel reageerde zelf woensdagmiddag alsof hij van niets wist. „Toen ik dit een beetje in het nieuws hoorde, dacht ik bij mezelf: ’Moet ik dit nou geloven, is het waar of niet waar’. Ja, het kan zomaar zijn dat het waar is, alleen ik vind het wel jammer dat hij dat niet van tevoren tegen ons heeft gezegd.”

Waar media zich toch al wel afvroegen of dit niet de zoveelste stunt van de makers van Stuk TV was, bleken zij gelijk te krijgen. „Het is een grap”, bevestigt Thomas woensdagavond aan Privé. De ’beste vriend’ die het nieuws naar buiten gebracht zou hebben, is volgens hem Giel zelf geweest.

Het is niet de eerste vergaande stunt die de succesvolle YouTubers uithalen en ook niet de eerste waarmee ze een vaderschap suggereren. Een jaar geleden maakten Giel en hun derde Stuk TV-collega Stefan hun partner Thomas al vreselijk aan het schrikken, door hem naar een kliniek te lokken en hem te laten geloven dat hij vader zou worden van een ex-scharrel.