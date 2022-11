Talpa-baas over actie in talkshow Jinek: als dit niet overwaait, studio’s op slot

„Ik vind het ingewikkeld”, aldus Römer. „Wat je niet wilt is dat straks elk publiek door een poortje moet voor een screening. Dat zou een rare toestand worden.” In Jinek verstoorden dinsdagavond twee actievoerders in gele hesjes de uitzending om aandacht te vragen voor de misstanden in Qatar.

Römer doet dit incident af als een „flauwe studentengrap waar je zo min mogelijk aandacht aan moet besteden. Dan gaat het over. En als het niet overwaait, dan hebben we een probleem. Dan moeten alle studio’s op slot en moeten we iedereen gaan controleren. Dan wordt het er niet gezelliger op.” Er zijn al wel programma’s in Hilversum waarvoor het publiek door een poortje moet voordat zij de studio betreden.

Het was al de derde keer in korte tijd dat er een ongepland moment in een uitzending van Jinek was. Eind oktober lijmde een klimaatactivist zich vast aan de tafel toen Beau van Erven Dorens voor Jinek inviel. Een paar dagen later liepen enkele Oranjesupporters boos weg tijdens de uitzending toen het ook over het WK voetbal in Qatar ging.