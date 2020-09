Alicia Keys en Post Malone treden op bij Billboard Music Awards

Daarnaast is Post Malone naast een van de shows van de avond, ook de artiest met de meeste nominaties. Hij heeft er 16 op zijn naam staan. Lil Nas X heeft 13 nominaties en Billie Eilish en Khalid 12. Kanye West maakt kans op 9 prijzen.

Ook Luke Combs en Bad Bunny treden op tijdens de show, gepresenteerd door Kelly Clarkson, die op 14 oktober plaatsvindt. Eigenlijk zou de show al op 29 april zijn, maar werd verplaatst vanwege de coronamaatregelen. Het is onduidelijk of de optredens live of vooraf opgenomen zijn.