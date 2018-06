Nieuwe liefde voor Sylvie Meis?

„Ze waren heel close, het oogde alsof ze elkaar al heel goed kenden. Het leek niet op een eerste date”, vertelt de fotograaf aan RTL. Hij zag de twee uit het befaamde Tatel Restaurant van Cristano Ronaldo, Rafael Nadal en Enrique Iglesias komen. „Ze gingen rond half twee terug naar het hotel. Ze zijn zeker meer dan vrienden”, benadrukt de fotograaf.

Sylvie Meis is op Ibiza voor opnames van de zomerfilm Elvy’s Wereld So Ibiza op het zonovergoten eiland. Op de dag van haar vermoedelijk romantische lunch had ze echter een dagje vrij van de opnames.

De Duitse journalist Bastian May heeft geprobeerd te achterhalen om welke man het gaat, maar ’het is een mysterie wie dit precies is’. Wel viel iets anders op: niet alleen Sylvie is snel over het liefdesverdriet heen van haar ex Sander Klieverik, deze werd zelf ook alweer met een nieuwe vrouw gespot. Bewust of niet: voor zijn date koos hij het favoriete restaurant van Sylvie.