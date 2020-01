Hoe ZIEK is MADONNA?

Madonna heeft sinds september al acht keer een optreden geannuleerd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Daar stonden ze dan: bedremmeld, teleurgesteld en sommigen zelfs ronduit boos. Drie kwartier voordat MADONNA aan haar optreden in Lissabon zou beginnen, kwam de mededeling dat het concert niet door zou gaan. Het is al de ACHTSTE KEER – sinds ze haar wereldtournee in september startte – dat de hitzangeres haar fans nul op het rekest moest geven. Gaan de jaren inmiddels tellen voor de 61-jarige Madonna?