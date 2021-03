Televisiekijker wordt ’kotsmisselijk’ van slotdebat

Nederland gaat woensdag naar de stembus. En na wekenlang campagne te hebben gevoerd, stonden de lijsttrekkers van de VVD, de PVV, het CDA, D66, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SP voor de laatste keer één-op-één tegenover elkaar in NOS Nederland Kiest: Het Debat.

Zoals verwacht is het NPO1-programma in no time trending op sociale media. En hoewel de gemoederen op Twitter hoog oplopen, is vrijwel iedereen het over één punt met elkaar eens: het bewegende beeldscherm dat achter de lijsttrekkers wordt weergegeven – met daarop de verkiezingsposters – is ’irritant’, maakt ’zeeziek’ en moet zo snel mogelijk ’worden stilgezet’.

Of zoals een twitterende journalist van De Telegraaf, subtiel, voorstelt: „Ik geef vijftig euro aan de NOS-stagiair die het aandurft de stekker uit die eindeloos voorbijrollende verkiezingsposters te trekken...”