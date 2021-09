Dionne Stax mag nog even scoren voor haar oude club

Dat programma nam Stax over van de naar RTL vertrokken Caroline Tensen. Dat deed zij zeker niet onverdienstelijk: ze wist zelfs een record te halen met bijna twee miljoen kijkers. Dat succes kwam na haar eigenlijke ’vuurdoop’: de presentatie van het Gouden Televizier-ring gala. Dat werd gezien als mogelijke opmars naar het Eurovisie Songfestival. Maar zover kwam het niet. AvroTros zette, naast Edsilia Rombley en Jan Smit uit de eigen gelederen, de door RTL 4 ’uitgeleende’ Chantal Janzen op deze prestigieuze klus.

Bijbeunen

Onderwijl was Stax al een tijdje aan het bijbeunen bij MAX, met onder meer Heel Nederland slaapt (2016) en Van onschatbare waarde dat al vier seizoenen loopt. Een handtekening bij de omroep voor senioren is deze zomer gezet. Stax heeft de presentatie van Aria!, een zoektocht naar operatalent in het vooruitzicht, en ze volgt Sybrand Niessen op als gezicht in het ijzersterke format Droomhuis gezocht.

Ze presenteert nu eerst vier afleveringen van DNA onbekend en er staat nóg een programma voor AvroTros op de rol: Dionne dichtbij de first ladies. Dat wordt naar verwachting in december uitgezonden. Dan kan ze in 2022 beginnen als een écht Omroep MAX-gezicht.

DNA onbekend is dinsdag te zien om 20.35 uur op NPO 1.