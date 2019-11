Record Michael Jackson verbroken door Taylor Swift bij AMA’s

Swift werd vorig jaar al gekroond tot vrouwelijke artiest met de meeste prijzen. Dit jaar werd ze geëerd met de Artist of the Decade award, waardoor ze gelijk in aantal kwam te staan met de in 2009 overleden King of Pop. Dat betekende dat de zangeres nog maar één prijs binnen hoefde te slepen om het record te verbreken, wat haar lukte door de award voor Favorite Album - Pop/Rock te bemachtigen. Dit meldt Entertainment Tonight.

„Dit is echt geweldig, ik had pittige concurrentie en rekende eerlijk gezegd niet op de winst”, aldus Swift, die in deze categorie Billie Eilish en Ariana Grande achter zich liet.

Ondanks het verbreken van het waanzinnige record en het winnen van de awards, vertelt Swift in haar bedankspeech over haar moeilijke jaar.

Taylor vertelde dat het afgelopen jaar een aantal wonderbaarlijke dingen voor haar in petto had. „Sommige zijn de moeilijkste die ik heb meegemaakt in mijn leven, en veel daarvan zijn niet openbaar geweest.”

De zangeres lag onlangs nog in de clinch met manager Scooter Braun en maakte eerder dit jaar bekend dat haar moeder wederom kanker heeft. Taylors ouders, die beiden al eens kanker overwonnen, zaten zondag in de zaal en waren tot tranen toe geroerd door de woorden van hun dochter.

„Dit jaar was heftig. Heel veel was goed, heel veel was heel ingewikkeld”, sprak Taylor, die haar fans - „de constante factor in mijn leven” - uitvoerig bedankte. „Namens mij en mijn familie bedankt voor je steun en zorgzaamheid.”