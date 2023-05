Vrouw na valpartij in live-uitzending Op1: ’Vijf kwartier gebloed’

De vrouw was uitgenodigd in de talkshow om te vertellen over genezing door bidden. Zelf is ze parkinsonpatiënt en slikt ze bloedverdunners. „Ik had zó’n bloedneus”, vertelt Doodkorte aan de camera van RTL Boulevard. „We hebben vijf kwartier zitten klieren om dat bloed te stelpen.”

Ze vervolgt: „De vloer is daar zwart geschilderd en ik viel met mijn gezicht op die rails waar je camera’s overheen kan laten rijden.” Geluk bij een ongeluk werd ze onmiddellijk geholpen door een huisarts die eveneens te gast was in de uitzending.

EO-hoofdredacteur

Bertus Tichelaar, de hoofdredacteur van de EO, is tevreden met de manier waarop is gehandeld toen in de live-uitzending van Op1 dinsdagavond een vrouw viel. Hij noemde de situatie „raar en heel vervelend”, zo vertelde hij aan het ANP. „Er valt iemand tijdens een stoelwisseling en in een split second moeten mensen daar op inspelen. Je kan je niet voorbereiden en weet niet van tevoren hoe je gaat reageren. Iedereen heeft zo goed mogelijk geprobeerd te handelen en dat is in mijn ogen goed gegaan.”

De uitzending hoefde wat Tichelaar betreft dan ook niet stilgelegd te worden. „Ze had een bloedneus, maar kon wel reageren. Er was een huisarts bij en ze reageerde direct goed op hem.”