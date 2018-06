Zoon neemt het op voor Woody Allen

Moses en zijn zus Dylan werden geadopteerd door Woody en Mia. Dylan beschuldigt haar vader van aanranding toen zij zeven jaar oud was. De zaak werd destijds door de kinderbescherming onderzocht en verworpen. De nu 32-jarige bracht haar verhaal na de opkomst van de #MeToo-beweging opnieuw onder de aandacht. Verschillende Hollywoodsterren hebben sindsdien verklaard niet meer met de regisseur te willen werken.

De negatieve aandacht voor zijn vader was voor Moses aanleiding met zijn kant van het verhaal naar buiten te komen. „Ik ben geen publiek persoon en niet geïnteresseerd in aandacht”, aldus de 40-jarige. „Maar gezien de ongelooflijk lukrake en misleidende aanvallen op mijn vader Woody Allen, kan ik niet langer zwijgen terwijl hij wordt afgerekend op iets dat hij niet gedaan heeft.”

Gehersenspoeld

In zijn post beweert Moses dat Woody nooit de kans kan hebben gehad om Dylan te misbruiken. Mia zou het hele gezin en de nanny’s hebben gehersenspoeld dat Woody een monster was, waardoor iedereen hem altijd in de gaten hield. Op de dag waarop het misbruik zou hebben plaatsgevonden, zou Mia Moses op het hart gedrukt hebben dat hij de man des huizes was en een oog op Woody moest houden. Daardoor zegt hij zeker te weten dat Woody en Dylan nooit alleen zijn geweest.

Moses richt zich in de post ook tot de Hollywoodsterren die zich van zijn vader distantiëren. „Jullie hebben je snel achter een al verworpen beschuldiging geschaard uit angst om aan de verkeerde kant van een grote sociale beweging te staan. Maar in plaats van gedachteloos mee te gaan in de Twitter-hysterie, overweeg eens naar mij te luisteren. Ik was er uiteindelijk bij – in het huis, in de kamer – en ik ken zowel mijn vader als mijn moeder en weet beter dan jullie waartoe zij in staat zijn.”