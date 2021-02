Prins Harry en James Corden in dubbeldekker door Hollywood

Harry en James, die al jaren bevriend zijn, reden onder politiebegeleiding door Los Angeles in een open dubbeldekker. De twee zijn omringd met camera's.

James, die in mei 2018 ook op de bruiloft van Harry en zijn vrouw Meghan was, maakt voor de Amerikaanse zender CBS de talkshow The Late Late Show. Een populair onderdeel is Carpool Karaoke, waarin de presentator met bekende artiesten liedjes zingt in de auto. Grote sterren als Paul McCartney, Alicia Keys, Justin Bieber en Stevie Wonder werkten mee aan de serie.