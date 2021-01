Weer op reis? Begin vast met dromen

Fictief flaneren

Nee, een weekendje Maastricht zit er nog even niet in. Natuurlijk het kan wel. Maar de mooie stad is zijn grootste charme kwijt nu de café’s dicht zijn, de terrassen en musea gesloten, net als de luxe winkels in de Stokstraat. Wie in gedachten toch door het levendige Mestreech wil flaneren, nestelt zich met de verhalenbundel Engelen van Maastricht van Jules Coenegracht op de bank.

In 21 korte verhalen neemt hij de lezer mee naar zijn stad en laat hij ze kennis maken met Maastrichtenaren en hun bezoekers, die aan zijn fantasie ontsproten. Bekende plekjes komen vanzelfsprekend aan bod. Van het Kruisherenhotel, het Vrijthof en de Onze Lieve Vrouwekerk tot de befaamde Stokstraat. Wist je dat dit domein van exclusieve winkels ooit een achterbuurt - vol drank en hoeren - was? Coenegracht, wiens familie zich al in de late middeleeuwen in Maastricht vestigde, schrijft er met innemende warmte over.

Waddenliefde

De liefde van Ruben Smit (49) voor de Wadden is bijna religieus. De natuurfilmer en fotograaf, onder meer bekend van de documentaire De nieuwe wildernis, beleed zijn geloof in het bijzondere gebied aan onze noordkust al vaker. Onder meer in zijn prachtige film Wad: overleven op de grens van water en land (2018), in het gelijknamige fotoboek dat een jaar later verscheen en recent met een splinternieuwe kalender.

Het prachtig geïllustreerde De Wadden, eveneens van Smits hand, getuigt ook van zijn waddenliefde. Hierin neemt de gepassioneerde ecoloog de lezer mee naar zijn favoriete plekken op de eilanden en aan de Friese, Groningse en Noord-Hollandse waddenkust, aan de hand van informatieve kaartjes, beschrijvingen en spectaculaire fotografie. Nu al leuk om in gedachten naartoe te reizen. Ter voorbereiding van een echt bezoekje straks, als het weer kan.

Rust en ruimte

Tijdens de eerste intelligente lockdown, van half maart t/m mei vorig jaar, trokken Marlou Jacobs en Godfried van Loo van het online platform Reisreport erop uit, dwars door Nederland. Het resulteerde in een actuele Reisgids Nederland. Rust en ruimte, vol mooie wandel- en fietsroutes, ingedeeld per regio.

Het reislustige duo bezocht vooral de onbekendere regio’s, weg van de massa. Rustige natuurgebieden, onbekende plekken en bezienswaardigheden met veel rust en ruimte, iets wat we zo nodig hebben in deze anderhalvemetersamenleving.

Het boek inspireert om plekken te ontdekken waarvan je misschien het bestaan niet eens wist. Met tips over klompenpaden, knooppunten-routes, boottochtjes en andere leuke manieren om de natuur in te trekken. Maar ook met aanraders voor bezienswaardigheden, authentieke dorpjes en bijzondere overnachtingsadresjes.

Rondom Amsterdam

Wat actrice Nhung Dam tijdens de eerste lockdown al aantoonde, is dat er alleen al rondom Amsterdam genoeg te wandelen valt. Zij legde destijds in drie maanden tijd binnen een straal van twintig kilometer rondom de hoofdstad zo’n 1623 kilometer af. Inspirerend natuurlijk. Maar waar moet je beginnen?

Nhung Dam legde in drie maanden tijd zo’n 1623 kilometer af rond Amsterdam. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

De ervaren wandelaar en routemaker Rutger Burgers biedt uitkomst. Hij stippelde voor zijn wandelgids Trage tochten. Wandelen door Groot Amsterdam vijftien routes tussen de tien en de twintig kilometer uit, stuk voor stuk bereikbaar binnen een half uur van hartje centrum.

Voor hem is de zandpadgarantie nogal belangrijk, en daar voldoen de routes ruimschoots aan, of dat nu in Waterland, in de duinen van Kennemerland of op de Gooise landgoederen is. En ook bij de vier stadse tochten heb je als wandelaar vrij baan, onverhard waar mogelijk.

Voor op je verlanglijstje

Het is nu wellicht nog lastig voor te stellen dat je je tussen het winkelende publiek begeeft, of op zoek gaat naar de rijke historie van een stad. Maar er alvast naar uitkijken kan wel met Bucketlist Stedentrips van Marloes de Hooge met hierin de 25 mooiste en leukste steden die echt niet in je lijstje mogen ontbreken.

De Hooge, tevens auteur van Bucketlist reizen en hoofdredacteur van reisblog Travelvalley, geeft in dit boek talloze tips. Van fietsen over de Golden Gate Bridge in San Francisco tot feesten in Singapore. Maar ook het Park Güell in Barcelona staat in haar top 25.

Naast de dingen die je kunt doen in de meest bruisende steden van de wereld, bevat het boek ook praktische informatie, handige weetjes en prachtige foto’s. Heerlijk om bij weg te dromen. Welke stad komt bovenaan jouw bucketlist?