Rayhaneh (19) werd opgehangen omdat ze verkrachter neerstak, zus onthult nachtmerrie

Negentien jaar was de Iraanse studente Rayhaneh Jabbari. Levenslustig, vol idealen én dapper, aldus haar familie. Als een man probeert haar te verkrachten steekt ze hem in paniek met een mes dat ze op zijn tafel vindt. Ze wordt ter dood veroordeeld wegens moord en na zeven jaar opgehangen. De film Seven Winters in Tehran over Rayhaneh is deze week te zien tijdens het World Cinema Amsterdam, bijgewoond door haar zus Shahrzad. „Ik ben trots op haar, ze was zo krachtig.”

De 19-jarige Rayhaneh Jabbari tijdens haar strafproces. Ⓒ Golora Sajadieh