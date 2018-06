Jeffrey Tambor schold collega’s uit op set

De New York Times plaatste woensdag een interview met verschillende castleden van de serie, die eind van de maand terugkeert op Netflix. Daarin wordt Jessica gevraagd naar het gedrag van haar televisie-echtgenoot, die eerder dit jaar werd ontslagen bij serie Transparent wegens seksueel ongepast gedrag. „Hij is bij onze show nooit over de schreef gegaan met iets seksueels”, zegt de 77-jarige daarop. „Ja, verbaal heeft hij me mishandeld, maar daarvoor heeft hij zijn excuses aangeboden. Ik moet mijn woede daarover loslaten.”

De actrice, die tijdens haar interview aan tafel zat met Jeffrey, vertelt: „In mijn bijna zestigjarige carrière, heeft er nog nooit iemand zo tegen me geschreeuwd op een set. En dat is moeilijk om te verwerken, maar ik ben er overheen.” Waarop ze tegen de acteur zegt: „En ik heb je de kans gegeven weer vrienden te zijn.”

Jeffrey reageert in het interview op beschuldigingen aan zijn adres van zowel zijn Arrested Development-collega’s als de medewerkers van Transparent. „Ik was opvliegend en schreeuwde naar mensen en ik heb ze gekwetst. Dat is niet goed, ik werk eraan en ga het afleren.”