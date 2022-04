Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik heb het nodig om te overleven’ Door coke verminkte soapster krijgt operaties van half miljoen vergoed

De voormalige Britse soapster Danniella Westbrook (48) heeft door een jarenlange drugsverslaving last heeft van afgebrokkelde botten in haar gezicht. Met een reeks operaties hoopt Westbrook haar uiterlijk van voor het drugsgebruik (zie inzet) weer terug te krijgen. Ⓒ Getty Images

Daniella Westbrook, bekend geworden door haar rol in de Britse soapserie EastEnders, gaat al jaren gebukt onder ademhalingsproblemen en hevige pesterijen in verband met haar aftakelende uiterlijk. Letterlijk. Door het gebruik van cocaïne zijn de botten in haar gezicht dusdanig toegetakeld, dat haar gelaat geheel misvormd is geraakt. Om haar uiterlijk weer in ere te herstellen, moest ze maar liefst 500.000 pond neertellen. Het geluk lijkt haar echter weer toe te lachen, want in plaats van zelf diep in de buidel moeten te tasten, krijgt ze de operaties geheel vergoed van de NHS, het nationaal zorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk.