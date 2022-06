Johnny Depp heeft in paar uur miljoenen volgers op TikTok

Gesponsord

Onvergetelijk tv-moment: de auditie van Susan Boyle

Iedereen heeft er wel één: een tv-moment dat je altijd is bijgebleven. Die plotwending in die ene legendarische serie, de laatste scène uit je lievelingsfilm of breaking news dat je nooit meer vergeet. Voor lezeres Esmée ter Stroot was dat het moment dat Susan Boyle auditie deed in Britain’s Got Tal...