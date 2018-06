Dochters niet blij met sexy foto’s Mark Wahlberg

De 46-jarige acteur vertelde woensdag in de talkshow van Ellen DeGeneres dat de meiden zwaar geïrriteerd raken als ze foto’s van hem met ontbloot bovenlichaam zien. „Ze roepen altijd: ’Pap, doe toch eens een shirt aan!’ Zelfs als ik er al eentje aan heb.”

Mark, die naast Ella (14) en Grace (8) ook zoons Michael (12) en Brendan (9) heeft, grapte in het interview dat vooral zijn oudste dochter ook weleens misbruik maakt van zijn imposante spierbundels. „Het is niet goed als ik vriendjes een beetje bang maak. Totdat er opeens een moment komt waarop ze vragen of je langs kunt komen op school, want er moet een vriendje bang gemaakt worden.”