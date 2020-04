Muzieksmaak verandert door coronacrisis: ’Don’t stand so close to me’ razendpopulair

Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Waarschijnlijk had Sting van The Police niet kunnen voorspellen dat zijn liedje Don’t stand so close to me ooit nog zo toepasselijk zou zijn als in deze tijd. Dit nummer - dat 135% meer gestreamd wordt - en andere feelgood liedjes uit de tijd dat er nog niks aan de hand was worden veel gedraaid op streamingsdienst Spotify.