Digitale romance Hannah Hoekstra

Miles (James Krishna Floyd) en Lucky (Hannah Hoekstra) in ’Love in a bottle’. Ⓒ FOTO PR

RECENSIE -Door de coronacrisis schakelde heel Nederland de afgelopen maanden over op nieuwe manieren van communiceren en werken. Ook enkele filmmakers toonden zich creatief met Skype, Zoom en FaceTime. Z. Paula van der Oest laat nu zien hoe liefde in tijden van lockdown eruit ziet in Love in a bottle.