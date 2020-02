Rico Verhoeven betreurt nieuws ’Valentijnscadeau’ Yolanthe: ’Ik stuur regelmatig attenties’

Yolanthe Cabau plaatste op haar Instagram een video waarop ze, met zoontje Xess Xava, bloemen bij het graf van haar vader zet. Zoals te zien is op een screenshot die Shownieuws deelt, reageerde Jacky daarop met de tekst: „Staan de bloemen van Rico er ook bij? Die van 800 dollar? Bofkont, ik heb nog nooit een Valentijnscadeau gehad!.” De reactie is inmiddels verwijderd.

Rico Verhoeven laat maandag aan De Telegraaf weten: „Vervelend dat dit een topic is geworden dat totaal niet ter zake doet. Ik stuur regelmatig attenties naar mensen. Of het nou merchandise, een gesigneerd boek, of een bloemetje is.”

„Jacky en ik zijn weliswaar al een tijd uit elkaar, maar wonen nog in een huis omdat we nog een goede oplossing voor de woonsituatie moeten vinden. Elk contact met wie dan ook, komt dan ineens in een ander daglicht te staan. Alleen hier was het niet op z’n plaats omdat het niet om deze persoon ging en al helemaal niet met de lading die het nu krijgt. Jacky heeft haar bericht snel weer verwijderd en daarmee was de kous af. Vervelend dat het nu een eigen leven gaat leiden. Dit heeft verder niets met onze definitieve breuk te maken.”

Aan De Telegraaf meldt de kickbokser maandag dat hij en zijn partner Jacky Duchenne na een relatie van 13 jaar hebben besloten zonder elkaar verder te gaan. Hij voegt daar nu aan toe: „Ik zoek rust voor Jacky, de kinderen en mijzelf. Ik verzoek iedereen om dit ook te respecteren. Het interview in De Telegraaf is een erg goede weergave van het geheel en daar kan ik niks aan toevoegen.”