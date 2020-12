Disney kondigt nieuwe Star Wars-film aan

Ⓒ anp

Disney heeft laten weten dat er een nieuwe Star Wars-film gemaakt zal worden door de regisseur van Wonder Woman, Patty Jenkins. De film, getiteld Rogue Squadron, zal zich afspelen in ’een toekomstig tijdperk van het sterrenstelsel’. Fans moeten nog wel even geduld hebben, want de nieuwe Star Wars verschijnt vooralsnog in december 2023.