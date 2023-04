William en Catherine herdenken mijnramp in Aberfan

De prins en de prinses van Wales bezochten het herdenkingspark dat in 1974 ter nagedachtenis aan de slachtoffers werd geopend. William en Catherine namen daar een moment stilte om stil te staan bij de ramp.

Ook sprak het koppel met vertegenwoordigers van het Aberfan Memorial Trust, de organisatie die het park onderhoudt. De prins en de prinses gingen ook in gesprek met mensen die geliefden zijn verloren bij de ramp.

Koningin Elizabeth bezocht Aberfan in 1966 acht dagen na de gebeurtenis. De vorstin kreeg destijds kritiek dat ze niet eerder was langsgekomen omdat haar man prins Philip en de toenmalig premier Harold Wilson wel een dag na de ramp naar het dorp waren gekomen. De Queen kwam in 1974 terug om de herdenkingsplaats te openen en reisde ook in 1997 en 2012 af naar Aberfan.