Literaire laatbloeier Anya Niewierra staat al jaar in bestsellerlijst

Al ruim 52 weken staat De Camino van Anya Niewierra in de Bestseller 60. Het boek is daarmee de langst geplaatste thriller sinds 2017, het jaar waarin Huidpijn van Saskia Noort deze mijlpaal bereikte. Meer dan 100.000 exemplaren gingen over de toonbank. Bovendien is ze de eerste en enige thrillerschrijver met meer dan 2200 vijfsterren-recensies op het lezersplatform Hebban. „Dat mijn boek niet alleen een verkoophit is, maar ook waanzinnige hoge beoordelingen krijgt, doet mij echt heel veel.”

Anya Niewierra: „Mijn sociale leven is beperkt. Alles is gewijd aan het werk en het schrijverschap.” Ⓒ Annemiek Mommers