Adhd zit John Buijsman (70) in de weg: ’Voor leren script slik ik Ritalin’

Het is extra hard werken voor John Buijsman (70). Momenteel staat de acteur als dirigent Herbert in de zomerproductie Harmonie. Om het script in korte tijd in zijn hoofd te stampen, gebruikt hij Ritalin. „Ik sta strak van de adhd, zonder gaat het gewoon niet lukken.”

De dirigent (John Buijs) keert na zijn overlijden terug in het hoofd van zijn dochter (Julia van der Vlugt). Ⓒ Anne-Marie Kok