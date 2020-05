Kleinsma: 4 en 5 mei-concerten extra beladen in deze malle tijd

„Het is heel bijzonder om dat dit jaar te mogen doen”, zegt Kleinsma (61), die ook betrokken is bij het alternatieve 5 mei-concert vanuit de foyer van Theater Carré in Amsterdam, tegen BuzzE. „Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd, dat maakt het voor mij extra speciaal. En in deze malle tijd misschien ook nog wel extra beladen.”

Op 4 mei zingt ze tijdens de jaarlijkse herdenking een lied, waarbij ze live wordt begeleid door een ensemble van het Metropole Orkest. Voor een grotendeels lege kerk, want vanwege de coronamaatregelen mag er deze keer geen publiek bij zijn. „Dat is wel heel gek, ja. Dat je in je eentje voor een lege zaal staat te zingen. Gelukkig met een aantal leden van het orkest, maar we moeten allemaal twee meter uit elkaar staan. Dat is voor mij ook nieuw.”

Koningspaar

Kleinsma heeft gekozen voor het nummer Papa, kun je me horen? uit de film Yentl. „Het is een mooi en ingetogen lied”, zegt ze over de keuze. „Het past volgens mij heel goed bij datgene waar we op 4 mei bij stilstaan. Het gemis van familie, van vrienden.”

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst, die live te volgen is op de publieke omroep, zal schrijver Arnon Grunberg de 4 mei-voordracht houden. Daarna volgt een toespraak van koning Willem-Alexander en samen met koningin Máxima zal hij een krans leggen bij het Monument op de Dam. Of het koningspaar ook in de Nieuwe Kerk aanwezig is, weet Simone niet. „Dat zou het nog extra spannend maken”, lacht ze.

Spannend

Want spannend vindt de doorgewinterde musicalster het wel. Ook haar optreden een dag later, op 5 mei. Het jaarlijkse Concert aan de Amstel kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan, maar de NOS komt met een speciale uitzending vanuit de foyer van Theater Carré in Amsterdam. „Het is toch live, natuurlijk is dat spannend. Het is dit jaar toch heel anders, ik hoop dat mensen het waarderen en dat alles goed gaat. Er zitten waarschijnlijk een stuk meer mensen voor de televisie dan anders”, grapt ze.

Samen met onder meer Roel van Velzen, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste Noa Wildschut maakt Simone haar opwachting. Allemaal worden ze begeleid door het Metropole Orkest. „De muziek van het orkest is al eerder opgenomen”, vertelt Kleinsma. „Dat kan nu niet anders. Maar in de uitzending komt alles samen en dat wordt volgens mij heel mooi. Zo spelen we wel samen, maar toch apart. En staan we met iedereen stil bij de vrijheid waarin we leven. Het blijft goed om ons dat ieder jaar te blijven realiseren.”