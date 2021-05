Duncan Laurence verrast met award voor Arcade

„Oh mijn god”, reageerde Duncan springend toen hij de prijs van Edsilia Rombley kreeg overhandigd. „Ik weet niet wat ik moet zeggen, bizar. Dit is te gek, een droom die uitkomt.”

De Nederlandse zanger won dinsdag precies twee jaar geleden het songfestival in Tel Aviv met Arcade.

In grote delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Azië, is Arcade pas recentelijk ontdekt door de app TikTok, waar veel gebruikers het nummer gebruikten onder een video. Het liedje staat nog altijd in de Amerikaanse Billboard 100 en Duncan mocht optreden in programma’s als The Ellen DeGeneres Show en The Today Show.