Dragan Bakema: dit had mijn piekjaar moeten worden

„Ik kan het wel even uitzingen maar dit kost mij ontzettend veel geld”, zegt de 39-jarige Dragan, tot voor kort hoofdrolspeler in Lazarus, tegen BuzzE. 2020 was juist een piekjaar voor hem: deze zomer stond de volgende hoofdrol al klaar met Het Pauperparadijs.

„Ik zat net in een jaar waarin ik echt iets kon verdienen. Als acteur heb je over het algemeen maar een paar van die mooie jaren in je carrière waarin je lekker kan presteren. Dat dit nu gebeurt, maakt het voor mij extra zuur”, zegt Dragan. „Dat misgelopen geld is natuurlijk jammer maar er zijn collega’s die er erger aan toe zijn”, zo relativeert hij wel.

Vakantiemodus

Inhalen kan hij deze periode waarin alles stil ligt, niet meer. „Mensen zeggen mij: dat Pauperparadijs komt later weer terug maar dat gaat niet gebeuren. In ieder geval niet voor mij. Grote kans dat ik dan alweer andere verplichtingen heb.”

Dragan vult zijn dagen nu met zijn gezin, sporten en andere bezigheden. Zo schrijft hij aan een nieuwe serie, heeft zijn dakterras er naar eigen zeggen nog nooit zo mooi uitgezien en worden er thuis veel puzzels gemaakt. „Je komt in een soort vakantiemodus terecht zonder dat het vakantie is.”

Energie

Vooral mentaal kan Dragan nog niet echt de rust pakken. „Normaal heb je elke dag de ontladingen van het publiek en werk je in een boog naar het einde toe. Dat is nu abrupt gestopt terwijl de energie nog door je lijf gutst. Ik kon in het begin maar niet geloven dat ik elke dag weer thuis zat. Ik ben in de eerste week ook meteen drie kilo aangekomen.”

Dragan maakt zich nu vooral druk over hoe het theaterlandschap er straks na de crisis uitziet. „Natuurlijk maak ik mij zorgen. Niet zo zeer voor de gesubsidieerde theaters. Die redden het wel. Maar vooral voor de vrije producenten”, zegt hij. „Als er ook maar een partij wegvalt is dat echt verschrikkelijk.”