Tom Hanks was na 12 minuten sporten ’kapot’ door coronavirus

De 63-jarige acteur was net als zijn vrouw Rita Wilson besmet met het virus, die ze opliepen in Australië. Ze hadden echter allebei andere symptomen. „Rita had het veel zwaarder. Zij had zware koorts en verloor haar reuk en smaak. Ik had wat lichaamspijntjes en raakte snel buiten adem.”

Ondanks het coronavirus probeerde Hanks toch in beweging te blijven. „Ik moest wel die oude mannendingetjes blijven doen, maar kwam er al snel achter dat ik het niet vol kon houden.”

Het stel was een van de eerste in Australië die besmet raakte met het virus in begin maart. Ze moesten direct in quarantaine. „Er waren nog weinig maatregelen tegen het virus. Ze wilden niet dat wij anderen zouden besmetten en daarom moesten wij direct in lockdown.” Beiden herstelden en keerden op 27 maart terug naar hun woning in Los Angeles.