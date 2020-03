’Heel Europa zingt You’ll Never Walk Alone’

Maandag bedacht Sander met zijn team en luisteraars de actie om Nederland met elkaar te verenigen vanwege de coronacrisis. Hij benaderde enkele collega-ochtendjocks als Jeroen Kijk in de Vegte (NPO Radio 2), Gerard Ekdom (Radio 10) en Giel Beelen (Radio Veronica) en het balletje ging rollen. „Toen veel Vlaamse zenders zich aansloten dachten we: dan gaan we verder ook”, aldus Sander, die direct lijntjes begon te leggen met andere buitenlandse radiostations. Inmiddels hebben zo’n 164 zenders toegezegd mee te doen.

In Nederland doen vrijwel alle grote zenders mee van alle publieke zenders tot Radio 538, Qmusic en 100% NL. Hetzelfde geldt voor België en ook grote spelers in Groot-Brittannië als BBC Radio 1 en Radio 2 zijn aangesloten. Ook stations in onder meer Duitsland, Spanje, Curaçao, Italië en Noorwegen doen mee.

In Nederland starten ook verschillende lokale stations om 8.45 uur You’ll Never Walk Alone in.

Hoop en veerkracht

„Ik had dit absoluut niet verwacht. De beste ideeën zijn meestal de simpelste”, aldus Sander. „Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven.” Volgens hem is er nu, „in deze gekke tijden”, behoefte aan saamhorigheid. Het nummer You’ll Never Walk Alone, dat voornamelijk over hoop en veerkracht gaat, past daar perfect bij. „Het is een liedje met een universele boodschap over verbondenheid en zonder opsmuk. Je kunt het perfect vertalen naar de huidige crisis.”

De radiozenders mogen zelf weten welke boodschap ze hun luisteraars meegeven. „Nee, dat maakt mij echt niet uit. Ik hoop gewoon dat we met zijn allen de schouders eronder zetten en hieruit komen”, zegt Sander. Een tip heeft hij nog wel: „Zet je raam open en zet je radio hard en zing ’m uit volle borst mee.”