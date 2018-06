Henk Westbroek doodziek door legionellabacterie

„Longontsteking in de legionellavariant was me tot nu toe bespaard gebleven. Maar kan ik nu ook op mijn lijst bijschrijven”, twitterde Westbroek woensdag. „Op dood gaan na, heb ik ondertussen alles wat je krijgen kunt wel zo ongeveer gehad. Ik twitter even niet.”

Westbroek is net terug van een vakantie op Sicilië, waar hij een voedselvergiftiging opliep. „Een mens is nooit te oud om te leren. Bijvoorbeeld dat je van gemarineerde Siciliaanse groenten net als van vis en vlees ook een voedselvergiftiging kunt oplopen”, liet de liedjesproducent half mei nog weten op Twitter.

Ook zijn vrouw Julia kwam er niet ongeschonden van af: zij liep op vakantie een ontstoken been op, waarvoor het stel ook al in het ziekenhuis belandde. Over de overvolle wachtkamer aldaar twitterde Westbroek vorige week: „Wachten pas vier uur tussen gewonde en huilende mensen. Het voorportaal van de hel.”