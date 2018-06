Sanne Wallis de Vries krijgt na uitnodiging opnieuw volle laag

De presentatrice en cabaretière kreeg de afgelopen dagen veel kritiek over zich heen, omdat aan het einde van haar tv-show een satirisch lied te horen was, op de melodie van het nummer Toy, waarmee de Israëlische zangeres Netta het Eurovisiesongfestival won. In de parodie, die werd uitgevoerd door Martine Sandifort, ging het onder meer over de Al-Aqsamoskee en het schieten met ’buk-raketten’ naar Palestijnen.

Nu ze gasten uitnodigt de volgende aflevering in de studio bij te wonen, krijgt ze nogmaals de volle laag. „Israëlkritiek is prima, maar uw teksten zijn ronduit antisemitisch! Bah! Ga u schamen!”, is één van de meer vriendelijke van de ruim 350 reacties. De meeste commentaren zijn ronduit hatelijk en sarcastisch.

’Not your Toy'

Zo raden sommige twitteraars Sanne Wallis de Vries aan haar kaartjes in Palestina of in een moskee aan te bieden, of om haar show te cancelen. Ook leggen velen een link tussen haar en de jodenhaat van de nazi’s ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Men wil niet naar een show komen om ’antisemitische humor over zich heen gestort te krijgen’. „Nee bedankt. I’m not your toy.” Alleen het satirische account TheMossadNL laat weten belangstelling te hebben om naar de studio te komen: „Hi Sanne, we zien je 25 mei.” Een aantal volgers vindt dat de cabaretière in de show excuses zou moeten aanbieden aan het Joodse volk.

Toch steekt een enkeling Wallis de Vries een hart onder de riem. „Laat je niet kisten. Je bent cabaretière en geen antisemiet.”