Kogel door de kerk: prins Harry aanwezig bij kroning Charles, Meghan blijft thuis

Het was lange tijd onzeker of Harry wel naar de kroning zou komen omdat de relatie met zijn familie is verslechterd na zijn stap terug binnen het Britse koningshuis in 2020. Eerder dit jaar kwam zijn boek Spare uit, waarin hij vertelt over aanvaringen met onder anderen zijn vader en broer William.

Vorige maand bevestigde een woordvoerder van Harry dat hij wel een uitnodiging voor de kroning had ontvangen.