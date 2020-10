Brad Pitt zet alles op alles in strijd tegen Angelina Jolie: 21 getuigen!

De strijd is losgebarsten. Het wordt hard tegen hard met 21 getuigen voor Brad Pitt en 7 voor Angelina Jolie. Ⓒ Getty Images

Spatten de vonken er op het witte doek ooit vanaf tussen BRAD PITT en ANGELINA JOLIE, nu bestrijden ze elkaar in wat de duurste rechtszaak van Hollywood ooit dreigt te worden. Met eenzelfde venijn als ze elkaar te lijf gingen als de door hen vertolkte huurmoordenaars Mr. and Mrs. Smith. Daarmee lijkt het tegelijk de langstslepende Hollywoodzaak ooit te worden. Zeker nu Brad Pitt alles uit de kast trekt en maar liefst 21 (!) getuigen optrommelt, drie keer zoveel als zijn ex-vrouw. De heat is on en dit weet een insider er alvast over te vertellen.