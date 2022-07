Documentaireserie over zoon Diego Maradona in de maak

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Er is een documentaireserie over de zoon van Diego Maradona in de maak, meldt Deadline. In de vierdelige serie over Diego Maradona junior, die He Was My Father gaat heten, vertelt de voorheen niet erkende zoon van de Argentijnse voetballer zijn verhaal.