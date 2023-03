Postuum album van rapper Coolio in de maak

De plaat heet Long Live Coolio. De eerste single, TAG ’You It’, is vrijdag uitgekomen. Daarop zijn ook rappers Too $hort en DJ Wino te horen. Het laatste album van de Amerikaanse rapper, From the Bottom 2 the Top, kwam uit in 2009.

De rapper overleed vorig jaar september op 59-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt. Volgens entertainmentwebsite TMZ bezocht Coolio het huis van een vriend, waar hij mogelijk als gevolg van een hartaanval dood op de grond werd gevonden.

Coolio is vooral bekend van hits uit de jaren negentig, waaronder Gangsta’s Paradise, C U When U Get There en Fantastic Voyage. Met het nummer Gangsta’s Paradise won Coolio in 1996 een Grammy voor het beste solo-optreden in de categorie rap. Het nummer is op YouTube meer dan 1 miljard keer bekeken. Gangsta’s Paradise is ook de soundtrack van de film Dangerous Minds met in de hoofdrol Michelle Pfeiffer.

Coolio werd in het verleden verschillende keren veroordeeld, onder meer vanwege wapenbezit. De laatste keer was zes jaar geleden.