You’ll Never Walk Alone-zanger Gerry Marsden (78) overleden

De zanger uit Liverpool overleed aan de gevolgen van een infectie aan zijn hart. Marsden was bekend van liedjes als You’ll Never Walk Alone en I Like It.

Zijn versie van You'll Never Walk Alone is het onofficiële clublied van Liverpool F.C. geworden en wordt geregeld in voetbalstadions over de hele wereld gezongen, waaronder bij Feyenoord.

In het voorjaar van 2020 draaiden meer dan 180 radiozenders in meer dan dertig landen in Europa tegelijkertijd de bekende hit van Gerry & The Pacemakers. 3FM-dj Sander Hoogendoorn had deze actie bedacht om mensen tijdens de coronapandemie een hart onder de riem te steken.