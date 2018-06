Genee: ’Ik was graag bij RTL gebleven’

„Ja, het is rond. Ik ben er wel tevreden mee”, zei Wilfred Genee tegen RTL. „We mochten het contract rondmaken als we het WK zouden doen.” Genee was naar eigen zeggen graag bij RTL gebleven: „Zeker omdat RTL op het laatste moment met allerlei kansen kwam. Maar toen konden we niet meer terug.”

Het drietal maakt de komende zomer op RTL4 nog een dagelijkse talkshow rond het WK voetbal in Rusland onder de titel VI Oranje blijft thuis. Dat programma wordt uitgezonden op het tijdslot van RTL Late Night.