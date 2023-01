Premium Het beste van De Telegraaf

De ’grote vloek’ achter hitserie Glee: welke duistere zaken gebeurden achter de schermen?

Door Rosanne de Jong

Ⓒ ANP / Mary Evans Picture Library Ltd.

Drugsverslaving, divagedrag en een handvol overleden acteurs: de hitserie Glee, die ruim vijftien jaar het levenslicht zag, heeft het zwaar te verduren gehad. Waar het destijds een enorm succes op de buis was, wordt de beerput rondom de Amerikaanse hitserie nu steeds verder opengetrokken. Hierbij spant de lancering van docureeks The Price of Glee de kroon. Er zou een ’vloek’ heersen op het programma en achter de schermen duistere dingen gebeuren…