Voormalige huishoudhulp klaagt Khloé Kardashian aan om ontslag

Manhard zegt dat hij in januari 2019 begon te werken voor Kardashian en dat hij in november 2022 door haar is ontslagen. In mei vorig jaar zou hij zijn knieschijf hebben gebroken, waardoor een operatie en ziekenhuisopname nodig waren. De man zegt dat zijn functie werd beëindigd nadat hij na zes maanden verlof weer was begonnen met werken. Volgens Manhard gaf Kardashian hem te veel taken, waardoor hij geen pauzes kon nemen. Ook zou hij zijn overuren niet uitbetaald hebben gekregen. Daarom eist hij een vergoeding.

In een reactie aan TMZ laat een vertegenwoordiger van Kardashian weten het te betreuren dat Manhard ’deze weg inslaat’. „Matthew is op correcte wijze gecompenseerd voor zijn taken”, aldus de woordvoerder. „Tegen het einde van zijn dienstverband was hij voor een langere periode met verlof. Hij moest uiteindelijk vervangen worden. We tolereren geen valse beschuldigingen en zullen bewijzen dat hier geen sprake van was.”