Liam Gallagher ontmoet dochter na 21 jaar

De 45-jarige frontman van britpopband Oasis onthulde het nieuws door een foto te posten van zichzelf naast Molly. Zij werd opgevoed door haar moeder, zangeres Lisa Moorish, met wie Gallagher ooit een affaire had. Vader en dochter hebben op de foto gezelschap van Lennon en Gene, de zonen van Gallagher uit zijn huwelijk met Patsy Kensit en Nicole Appleton.

Vorig jaar gaf de ster toe dat hij ’er nooit in was geslaagd’ om Molly te ontmoeten, naar eigen zeggen omdat hij het niet met haar moeder eens was. „Ik heb geen probleem met het meisje”, vertelde hij aan GQ magazine. „Het meisje is verzorgd, gekleed, gevoed en naar mooie scholen gestuurd. Ik kocht een huis en al die zooi. Ik denk gewoon dat ze het beste af is met haar moeder.”

Op de vraag of hij open zou staan ​​om haar te ontmoeten, antwoordde Gallagher dat hij openstond voor alles. „Ze zijn niet goed als ze gedwongen worden, deze dingen”, voegde hij eraan toe. „Ik denk dat we het laten, kijk maar wat er gebeurt, ik zou haar zeker niet afwijzen.” Naar verluidt vond de ontmoeting dinsdag plaats in het London Stadium, waar Gallagher was voor een concert van The Rolling Stones.